Ecco la tassa di soggiorno C’è il via libera bipartisan

Il consiglio comunale di Brugherio ha approvato l’introduzione della tassa di soggiorno, proposta dalla segreteria politica della Lega lombarda Brugherio, con il voto favorevole di maggioranza e minoranza. La decisione è stata presa durante una riunione in cui entrambi i gruppi politici hanno espresso il loro appoggio all’atto. La misura entrerà in vigore secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Il consiglio comunale di Brugherio ha approvato l'istituzione dell'imposta di soggiorno, proposta dalla segreteria politica della Lega lombarda Brugherio, registrando il sostegno della maggioranza e della minoranza. Un risultato significativo, sottolineano in casa leghista, che dimostra come su temi strategici per la città sia possibile trovare una convergenza ampia. "L'imposta di soggiorno rappresenta uno strumento previsto dalla normativa nazionale - ricordano i leghisti Massimo Peraboni e Maurizio Ronchi - già adottato da numerosi Comuni. Consentirà di destinare risorse a interventi in materia di turismo, miglioramento dei servizi pubblici, tutela e decoro urbano.