Oggi circolano alcuni video dall’Iran in cui le persone si trovano in festa dopo la morte di Khamenei. La maggior parte delle registrazioni sono poche a causa della forte censura interna, ma alcune sono state confermate da testate internazionali di rilievo. Le immagini mostrano cittadini che si riuniscono in strada, celebrando l’evento, anche se le fonti sono limitate.

Sono pochi, perché la censura interna funziona ancora. Ma esistono, e sono stati verificati dalle più grandi testate internazionali. I video che circolano in rete mostrano qualcosa di inedito nella storia della Repubblica Islamica dell'Iran: migliaia di persone nelle strade, di notte, che ballano, suonano i clacson, sparano fuochi d'artificio. Lo fanno per celebrare la morte della Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso sabato scorso negli attacchi coordinati di Stati Uniti e Israele. Account di attivisti anti-regime hanno diffuso i filmati. Tra le altre testate, la Cnn li ha geolocalizzati e autenticati: le scene si ripetono a Karaj (nell'Alborz), a Shiraz, dove le auto vengono abbandonate per una festa improvvisata, a Isfahan, dove almeno un centinaio di persone sventolano fazzoletti bianchi al cielo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "È un giorno bellissimo". I video dall’Iran in festa dopo la morte di Khamenei

La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale: dall’Iran insulti e minacce di morteBusto Arsizio (Varese), 14 febbraio 2026 – “Le minacce di morte non mi fermeranno”.

Medio Oriente, secondo giorno di scontri: escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di KhameneiÈ il secondo giorno consecutivo di scontri aperti tra Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra, in uno scenario che si fa di ora in ora...

Una selezione di notizie su Iran.

Temi più discussi: Eric Dane, Patrick Dempsey e gli ultimi giorni dell'amico: Stava a letto, non parlava. Era bellissimo, sul set mi faceva sfigurare; DIRETTA SUPER-G GARMISCH/ Video streaming Rai 2: tutti i favoriti in pista! (CdM sci, oggi 1 marzo 2026); L'uomo della provvidenzia, di Manlio Dinucci; TESTO COMPLETO UOMO CHE CADE CANZONE TREDICI PIETRO SANREMO 2026/ E faccio un’altra.

È un giorno bellissimo. I video dall'Iran in festa dopo la morte di KhameneiNonostante la censura, circolano in rete video di festeggiamenti spontanei nelle strade di Teheran, Karaj, Shiraz e Isfahan dopo la morte della Guida suprema. Il regime, intanto, diffonde immagini di ... ilfoglio.it

Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successoIl 28 febbraio, dopo settimane di tensione, è scoppiato un nuovo conflitto che vede Stati Uniti e Israele contrapposti all’Iran. Ecco la cronistoria degli eventi più importanti della guerra finora. La ... tg24.sky.it

Radio1 Rai. . #Iran Allarme dell’#AIEA su una possibile fuoriuscita di radiazioni dagli impianti nucleari iraniani, con gravi conseguenze. L’ambasciatore iraniano presso l’AIEA ha confermato che gli attacchi USA-Israele hanno preso di mira impianti nucleari. - facebook.com facebook

#lariachetira Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni" x.com