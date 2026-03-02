È stato il Festival dell’irrilevanza elegante

Venerdì sera sul palco dell’Ariston, due donne si sono baciate durante il Festival dell’irrilevanza elegante. L’episodio è durato poco, ma è stato abbastanza per attirare l’attenzione dei presenti e dei media. Dopo il gesto, la telecamera ha inquadrato un taglio e un cambio di inquadratura, con la regia che ha subito spostato l’attenzione altrove.

Può essere ancora il luogo dove l’Italia si guarda e si riconosce, magari litigando. Ma bisognerebbe accettare di disturbare qualcuno, perdere qualche applauso facile, di scegliere le canzoni prima dei nomi Venerdì sera, sul palco dell’Ariston, due donne si sono baciate. Non è durato molto, abbastanza, però, per sparire quasi subito dalla regia, un taglio, un altro piano, avanti. Come se qualcuno avesse avuto un riflesso condizionato più veloce del coraggio. Che quel bacio fosse autentico o calcolato, spontaneo o concordato, è una domanda legittima ma secondaria. Quel che conta è l’altro gesto, quello invisibile, quello che non ha fatto notizia: il fatto che qualcuno, da qualche parte, abbia deciso che era meglio non inquadrarlo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È stato il Festival dell’irrilevanza elegante Dal Venezuela alla Groenlandia: le mire di Trump svelano l’irrilevanza politica dell’UeDal blitz su Maduro alle minacce sulla Groenlandia, l’UE balbetta tra comunicati e silenzi mentre Washington decide da sola Alle due del mattino del... Il doppiopesismo Ue la condanna all’irrilevanza: un harakiri geopoliticoA una domanda di Angela Mauro che chiedeva se fosse stata solo “la repressione delle proteste in Iran a indurre l’Ue ad abbandonare la storica... Altri aggiornamenti su Festival. Temi più discussi: La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci; Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga; Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci: è un festival di transizione. Può essere ancora il luogo dove l’Italia si guarda e si riconosce, magari litigando. Ma bisognerebbe accettare di disturbare qualcuno, perdere qualche applauso facile, di ...Può essere ancora il luogo dove l’Italia si guarda e si riconosce, magari litigando. Ma bisognerebbe accettare di disturbare qualcuno, perdere qualche applauso facile, di scegliere le canzoni prima de ... linkiesta.it Sanremo 2026, il vincitore del 76esimo Festival della canzone italianaSanremo 2026, il vincitore del 76esimo Festival della canzone italiana in onda stasera, 28 febbraio, con la serata finale. Le informazioni ... tpi.it Fuori dal coro. . #Sanremo e le escort nel periodo del Festival, "c'è molta richiesta". Ne abbiamo intercettata una e ci ha raccontato... Il servizio completo di Cristina Autore a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo, sul piccolo schermo "Il lungo viaggio" di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Tra poco in onda. #francobattiato #battiato x.com