Il 27 febbraio, nel New Hampshire, Elijah Blue Allman, figlio di Cher, è stato arrestato dalle forze dell'ordine a causa di segnalazioni di disturbo della quiete pubblica. L'arresto è stato eseguito in seguito a chiamate di cittadini che avevano segnalato comportamenti molesti nel quartiere. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell'intervento o sulle eventuali conseguenze legali.

Elijah Blue Allman, il figlio di Cher è stato arrestato lo scorso 27 febbraio nel New Hampshire, a seguito di segnalazioni giunte per disturbo della quiete pubblica. Nello specifico gli inquirenti hanno dichiarato che lo stato di fermo è scattato per via del comportamento belligerante del 49enne in una scuola superiore privata d’élite nel New Hampshire, con la quale non ha alcun legame. L’uomo è stato rinchiuso nella prigione della contea di Merrimack ed accusato di quattro reati minori: due capi d’accusa di semplice aggressione, violazione di domicilio e minaccia criminale. Allman, nato dal matrimonio della popstar e Gregg Allman, è stato anche accusato di violazione di condotta disordinata, illegale nello Stato ma non considerata un reato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È stato arrestato il figlio di Cher per disturbo della quiete pubblica

