Da alcuni giorni, il nome di Sal Da Vinci è al centro dell’attenzione sui social per la sua interpretazione della canzone dedicata al Napoli. La coreografia accompagnata dall’esibizione ha catturato l’interesse di molti utenti, che l’hanno condivisa e riprodotta online. La scena ha generato un vero e proprio fenomeno di massa, con commenti e video che si susseguono in rapida successione.

Al netto del gusto di ogni singolo, una cosa è oggettiva, la coreografia associata alla canzone di Sal Da Vinci è entrata subito nel mondo dei social come movenza da replicare. E allora sono usciti come funghi video di personaggi famosi e non che si sono cimentati nel ‘Per sempre sì’ del neo vincitore del Festival di Sanremo 2026. Girato in favore di telecamere il Cholito l’ha fatta tutta ed è stato un messaggio neanche troppo subliminale alla ‘sua’ Napoli, come ha spiegato a fine gara. Aveva chiesto alla moglie chi c’era del capoluogo partenopeo al Festival e ha deciso che avrebbe tifato per lui. E alla fine ha festeggiato rendendo omaggio al vincitore e, allo stesso tempo, giurando amore eterno a quel Napoli che non ha mai dimenticato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - E’ Sal Da Vinci-mania: il ‘Cholito’ giura il suo ‘Per sempre sì’ al Napoli

Leggi anche: Sal Da Vinci: ‘Per sempre sì? L’idea iniziale era dedicarla al Napoli.’

Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta “Per sempre sì” – VIDEOGentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di...

Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

Altri aggiornamenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: La storia di Sal Da Vinci, cantante e attore figlio d'arte: il vero nome, le sceneggiate, il ruolo in Troppo forte con Verdone e il successo con Rossetto e caffè; Sanremo, Sal Da Vinci: La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier; Al Festival il mistero del Codice (Sal) Da Vinci; Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho impiegato 50 anni per arrivare qui.

Il bracciale rosso di Sal Da Vinci a Sanremo: il significato del dettaglio colorato nel look del trionfoSal Da Vinci nel suo look da sposo della finale di Sanremo, che lo ha decretato vincitore, aveva un dettaglio colorato: un braccialetto rosso ... fanpage.it

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: dai concerti negli Usa alla vittoria del Festival di NapoliCelebre cantante di giacca degli anni '70 e ‘80 che aveva esordito negli anni ‘60 con la compagnia Cantaposillipo, molto conosciuto all'estero (perciò Sal ... napoli.repubblica.it

Nel dibattito online, il vero protagonista a un certo punto non è più solo Sal Da Vinci. Diventa Napoli. - facebook.com facebook

Fare pace con Sal Da Vinci. Fenomenologia di una instant hit che sentiremo da qui all’eternità x.com