È morto L’annuncio del conduttore in diretta tv e poi il crollo davanti al paese

Un conduttore ha annunciato in diretta televisiva la morte di qualcuno, ripetendo più volte “È morto”. Poco dopo, è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere, lasciando il pubblico senza parole. Il video, che mostra il momento del crollo emotivo, si è diffuso rapidamente, attirando l’attenzione di molti spettatori e media. L’evento ha suscitato grande attenzione sui social e nelle redazioni.

“È morto. è morto”. L’annuncio uscito poco fa sta facendo il giro del mondo, così come il video del giornalista della tv di Stato che lo comunica in diretta e poi crolla. Dopo ore di indiscrezioni e notizie non confermate, dalla televisione pubblica arriva la conferma ufficiale del decesso del potente e temuto apo di Stato. Le immagini vengono rilanciate dalle principali emittenti internazionali. La conferma riguarda Ali Khamenei, Guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran dal 1989. Secondo quanto riferito dai media iraniani, è stato ucciso nelle fasi iniziali dell’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro Teheran. La notizia era stata anticipata da Donald Trump prima della comunicazione ufficiale delle autorità iraniane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Per il sistema khameneista è il momento di mettere alla prova i piani per la sopravvivenzaI falò, i balli, i canti nelle strade iraniane: Khamenei è morto. Non dimenticheremo mai dove eravamo il 28 febbraio del 2026, ci dicono, bucando il blackout ... ilfoglio.it

Iran, Khamenei è morto: l’annuncio da Israele(Adnkronos) – L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto oggi da Stati ... cremonaoggi.it

