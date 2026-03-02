È ancora lunga mancano otto partite

Agenore Maurizi ha espresso soddisfazione per la partita di ieri, durante la quale ha segnato un poker. La sfida si è conclusa con questa vittoria convincente, e l’allenatore ha commentato positivamente l’andamento della gara. Restano ancora otto partite da disputare, ma per ora il focus è sulla prestazione di ieri, che ha lasciato un'impressione forte.

Agenore Maurizi non può non essere soddisfatto di una prestazione come quella di ieri, un poker che non ammette repliche. Ma predica la calma, nonostante il primato in solitaria. Anche perché sabato prossimo c’è la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Pistoiese. "Siamo partiti come volevamo, aggressivi – attacca –, ma poi loro sono usciti in un paio di occasioni e abbiamo rischiato di prendere gol. Sono stati pericolosi. Però noi eravamo consapevoli di quello che siamo, e abbiamo giocato da Ancona, facendo leva sui nostri punti di forza, che sono quelli che abbiamo messo in campo. E nei momenti di difficoltà ci siamo appellati a quello che è il nostro concetto, quello Ubuntu, "io sono perché noi siamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

