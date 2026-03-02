Due giorni per vivere il fascino di ville e castelli solitamente chiusi al pubblico | ecco dove

Per due giorni il Friuli Venezia Giulia apre le porte di castelli, ville e dimore storiche di solito chiusi al pubblico. Sabato 28 e domenica 29 marzo si svolge l’edizione primaverile di Castelli Aperti Fvg, con diciannove siti che accoglieranno i visitatori in un itinerario diffuso tra strutture spesso inaccessibili. L’evento permette di scoprire luoghi storici in un percorso che coinvolge diverse località della regione.

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto Per due giorni il Friuli Venezia Giulia apre le porte della storia. Sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’edizione primaverile di Castelli Aperti Fvg: diciannove castelli, dimore storiche e manieri, spesso non accessibili al pubblico, accoglieranno i visitatori in un itinerario diffuso che attraversa l’intero territorio regionale. L’evento, promosso dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, rappresenta da molti anni un punto di riferimento per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico locale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Per due giorni castelli e manieri aprono le porte al pubblico: ecco quali

Castelli e ville tra Bologna e Modena, 8 weekend culturali con visite guidate: ecco il calendarioBologna, 30 gennaio 2026 – Meteo permettendo c’è una bella iniziativa per trascorrere i prossimi weekend da fine gennaio a fine marzo andando alla...

Tutti gli aggiornamenti su Due giorni.

Discussioni sull' argomento Esercizi spirituali per adolescenti; Weekend a Milano: dal 27 febbraio al 1 marzo; Short Track, a Torino la due giorni dei Campionati Italiani Assoluti; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda.

Consigli sulla Polonia in agosto. Buongiorno! Siamo in due e stiamo organizzando un viaggio itinerante in Polonia (con ritorno a Roma da Berlino e passando un giorno a Dresda) di 14 giorni circa. Partiamo da Danzica (volo da Roma mattina presto) e vorrem - facebook.com facebook

Boom di presenze per Tutankhamon a Cagliari, 1600 biglietti in due giorni. Il 10 e 11 aprile al Bastione arriva l'archeologo Zahi Hawass #ANSA x.com