Dubai prima e dopo gli attacchi dell’Iran | le foto

Sono state pubblicate nuove foto che mostrano Dubai prima e dopo gli attacchi dell’Iran. Le immagini evidenziano i cambiamenti nella città, che si trova nel mezzo di un conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti, un’area dove le tensioni si sono intensificate negli ultimi tempi. Le fotografie illustrano le differenze visive tra i periodi prima e dopo gli eventi recenti.

Anche gli Emirati Arabi Uniti nel mirino di Teheran. Molti gli italiani ancora bloccati nel Paese Il conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti continua ad allargarsi sempre più nella regione mediorientale. Teheran, dopo essere stata attaccata dalle forze di Tel Aviv e Washington, ha colpito gli Emirati Arabi Uniti dove molti cittadini italiani sono rimasti bloccati, tra Dubai e Abu Dhabi. Le immagini, scattate dall'alto, mostrano Dubai prima e dopo l'offensiva iraniana, mettendo a confronto giovedì 26 febbraio con domenica 1° marzo 2026. La situazione rimane incerta con Donald Trump che promette un'altra grande ondata di attacchi. Notte di paura per decine di italiani rimasti bloccati a Dubai dopo l'escalation militare in Medio Oriente. Vogliamo tornare prima possibile in Italia. Il grido d'aiuto di Martina, liceale bloccata a Dubai. Migliaia di voli cancellati, è caos. Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studenti. Medvedev bloccato a Dubai dopo l'attacco all'Iran, Indian Wells a rischio: la paura e la testimonianza di Bublik. Medvedev e altri giocatori sono bloccati a Dubai per via dell'attacco all'Iran e potrebbero non poter partecipare a Indian Wells. Hanno trascorso la prima notte bloccati a Dubai, sulla nave da crociera Msc Euribia, i turisti italiani intrappolati dalla guerra in corso. "Ci stanno trattando bene ma con il passare delle ore la tensione cresce. Sentiamo dei botti a fasi alterne e non abbiamo ness". Tajani: "Non sapevo Crosetto fosse a Dubai, non so quando rientra, è partito prima degli attacchi!".