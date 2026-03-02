Dubai la testimonianza shock del calciatore italiano | Abbiamo dovuto prendere i bambini poi quella corsa

Un ex calciatore italiano ha raccontato di aver vissuto un’esperienza difficile durante una vacanza a Dubai. Secondo la testimonianza, la famiglia ha dovuto prendere i bambini in fretta e partire, affrontando una corsa improvvisa. La vicenda riguarda un episodio accaduto durante un soggiorno che doveva essere di relax, ma si è trasformato in un momento di tensione.

«Questa pochi scoppi grazie al cielo e tanti tanti aerei militari», è stato l’ultimo aggiornamento condiviso sui social da D’Ambrosio e dalla moglie Enza De Cristofaro, a testimonianza della tensione che ha caratterizzato le ultime ore. La coppia, insieme ai due figli piccoli, si trovava in vacanza presso il famoso resort Atlantis, prima di dover lasciare la struttura per rifugiarsi in casa di un amico.Leggi anche: BigMama bloccata a Dubai: “Non abbiamo chiuso occhio, vogliamo solo tornare a casa” In un collegamento con Sky Sport, D’Ambrosio ha descritto dettagliatamente la drammatica esperienza: «Verso le 16 di Dubai ci sono stati tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: “È scattato l’allarme sui cellulari, siamo corsi a prendere i bambini e siamo scesi giù in cantina”: la testimonianza di D’Ambrosio

