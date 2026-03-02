Dubai la manager italiana Miriam Rubino | Stanotte allarme missili nessuna informazione ufficiale Siamo bloccati

Una manager italiana di Latiano, in provincia di Brindisi, è rimasta bloccata a Dubai da due giorni. Durante la notte si è verificato un allarme missili, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Miriam Rubino sta cercando di capire come muoversi mentre si trova in una situazione di incertezza e immobilità. La sua vicenda si inserisce in un contesto di tensione legata a recenti eventi nella regione.

Miriam Rubino, manager pugliese di Latiano in provincia di Brindisi, rientrava da un viaggio di lavoro in India ed è bloccata dall'altro ieri sera a Dubai per l'impossibilità di ripartire a causa dell'allarme nei cieli dopo i bombardamenti di Usa e Israele in Iran. «Non abbiamo aggiornamenti. Solo un post Instagram del consolato che dice di stare 'shelter in place' (restare al riparo ndr), circa un'ora fa. Questa notte abbiamo ricevuto l'allarme di un probabile attacco missilistico. Non sappiamo fino a quando dobbiamo stare qui. Nessuna informazione ufficiale. Lo spazio aereo è chiuso e via terra dall'Oman non è più possibile passare perché ormai la frontiera è chiusa.