Dubai Cuneo e Cisterna | Situazione sotto controllo nonostante le preoccupazioni

A Dubai, Cuneo e Cisterna hanno confermato che la situazione resta sotto controllo, nonostante le recenti preoccupazioni. In campo, due realtà italiane si sono affrontate, attirando l’attenzione sul torneo internazionale. Un post condiviso su Instagram dal team di Cuneo Volley ha mostrato l’evento e le squadre coinvolte, evidenziando la presenza delle compagini italiane nella competizione.

In campo, due realtà italiane si confrontano in un contesto internazionale a Dubai, dove le dinamiche sportive si intrecciano con l’incertezza provocata da eventi geopolitici in corso. nas sport tournament a dubai vede Cuneo e Cisterna veleggiare con due successi consecutivi e ora pronte a uno scontro decisivo, previsto martedì alle ore 18 (ora italiana) per la terza giornata del girone di qualificazione. Il confronto tra le due formazioni assume una rilevanza particolare proprio in virtù del momento di fermento internazionale: le due squadre si affidano all’organizzazione della manifestazione per garantire la continuità delle attività sportive, pur tra timori e misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Attacco Iran, Cuneo e Cisterna Volley sono a Dubai, Aria è pesante ma stiamo tutti beneLeggi su Sky Sport l'articolo Attacco Iran, Cuneo e Cisterna Volley sono a Dubai, 'Aria è pesante ma stiamo tutti bene' ... sport.sky.it

VOLLEY A1M / Nas Tournament Dubai, Cuneo Volley cala il bis: 3-0 ai mongoli del Tigr ZabeelSala top scorer con 16 punti, Fedrizzi incisivo al servizio. Gara iniziata quasi a mezzanotte dopo il match di Cisterna ... targatocn.it

