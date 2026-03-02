Dubai BigMama aggiorna sulle condizioni | l’attesa degli italiani bloccati dopo il dirottamento

BigMama, una delle italiane coinvolte nel dirottamento del volo negli Emirati Arabi Uniti, ha condiviso un aggiornamento tramite Instagram in cui riferisce che lei e gli altri italiani sono in buona salute. Ha aggiunto che rimangono in attesa di poter tornare in Italia e che, al momento, stanno seguendo le indicazioni delle autorità locali. L’incidente ha coinvolto diverse persone rimaste bloccate negli Emirati.

DUBAI — «Stiamo bene, aspettiamo ancora di rientrare e per ora seguiamo le indicazioni locali». Con una nuova storia pubblicata su Instagram, BigMama aggiorna sulle condizioni sue e degli altri italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo il dirottamento del volo su cui viaggiava.Gli italiani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

