Doveva saper far male | perché Ben Affleck è il miglior Batman di sempre per Zack Snyder

Zack Snyder ha dichiarato che Ben Affleck rappresenta la miglior interpretazione di Batman, sottolineando le caratteristiche che rendono il suo Bruce Wayne unico nel suo ruolo. La discussione si concentra sulle qualità dell’attore e sul modo in cui ha portato sullo schermo il personaggio, senza entrare in dettagli sui processi di produzione o sulle opinioni personali. La dichiarazione evidenzia la valutazione del regista riguardo alla performance di Affleck nei panni di Batman.

Snyder ha rivelato le ragioni che rendono l'amico Ben Affleck la miglior incarnazione possibile del personaggio di Bruce Wayne. Zack Snyder ha riaperto un dibattito mai sopito dichiarando la sua preferenza assoluta riguardo al miglior interprete di Batman. Il regista non ha dubbi: il miglior Bruce Wayne è Ben Affleck, of course. Come ha ribadito durante il podcast Happy Sad Confused, Snyder è più che convinto di aver trovato il più grande Batman della storia del cinema, e sono in molti a dargli ragione. Il cineasta ha svelato il "metodo" che gli ha permesso di compiere la sua scelta risultata - a suo dire - vincente. Perché Ben Affleck... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

