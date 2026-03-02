Dopo la tragedia in moto gara di solidarietà per la moglie e i tre figli di Gianluca | raccolti quasi 10mila euro
Dopo l’incidente in moto avvenuto sabato sera in viale Oberdan, dove ha perso la vita un uomo di 55 anni, si è svolta una gara di solidarietà. La manifestazione ha raccolto quasi 10.000 euro destinati alla moglie e ai tre figli della vittima. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno voluto dimostrare vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.
