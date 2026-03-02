Donna iraniana blocca il corteo per la pace a Firenze | Sono morte 40mila persone voi dove eravate?

Un'attivista iraniana esule a Firenze ha interrotto un corteo pacifista nel centro della città, rivolgendo un messaggio ai manifestanti. La donna ha citato la morte di 40mila persone in Iran e ha espresso il suo disappunto per il silenzio dei presenti sulla repressione degli ayatollah. La sua azione ha attirato l'attenzione sulla mancata attenzione alle violazioni dei diritti umani nel suo paese.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" "Ora vi voglio dire una cosa io". Con queste parole Leila Farahbakhsh, un'attivista iraniana esule a Firenze, ha bloccato il corteo dei pacifisti a Firenze rimproverandoli del loro silenzio sulla repressione degli ayatollah e di essere, invece, oggi a manifestare contro l'intervento militare degli Usa. "Dove eravate? - chiede l'attivista - Le donne in Iran sono sotto violenza, 10.000 persone accecate, voi dove eravate? Eravate in piazza quando organizzavamo noi" le manifestazioni? Non avete mai organizzato voi, e ora siete qua per dire cosa? Per dire che il popolo iraniano ha chiesto aiuto? Per quale motivo ha chiesto aiuto? L'America ha aiutato il popolo iraniano". 🔗 Leggi su Today.it

Firenze, attivista iraniana blocca il corteo di pacifisti: “Quarantamila persone uccise, dov’eravate voi?”Firenze, 2 marzo 2026 – “Quarantamila persone uccise, 50mila arrestate, donne violentate.

Firenze, attivista iraniana blocca il corteo pacifistaFIRENZE – Un’attivista iraniana blocca corteo a Firenze durante la manifestazione organizzata nel centro cittadino da Cgil, Anpi e Arci per chiedere...

Tutti gli aggiornamenti su Donna iraniana.

Temi più discussi: Firenze, iraniana blocca corteo pacifisti: Perché siete stati in silenzio con 40.000 morti?; Donna iraniana a pacifisti 'Perché siete stati in silenzio con 40.000 morti?'; Firenze, il corteo bloccato da Leila: chi è l’attivista iraniana che urla ai pacifisti – L’America ci sta aiutando; Donna iraniana a pacifisti: Perche' siete stati in silenzio con 40.000 morti?.

Firenze, attivista iraniana ferma corteo pacifistaDurante un corteo pacifista sui lungarni di Firenze, organizzato contro l'intervento militare degli Stati Uniti in Iran, Leila Farahbakhsh, attivista ... gonews.it

Firenze, attivista iraniana blocca il corteo di pacifisti: Quarantamila persone uccise, dov’eravate voi?Momenti di tensione sui lungarni. Leila Farahbakhsh, attivista esule a Firenze, ha alzato la voce contro la prima fila dei manifestanti: Gli Stati Uniti ci hanno aiutato. La replica: Noi siamo in p ... msn.com

Quotidiano di Puglia. . Melika, studentessa iraniana dell'università Aldo Moro di Bari, è intervenuta nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026. «Vi parlo come una studentessa, come una donna e come una figlia di una terra, l'Iran, simbolo - facebook.com facebook

Iraniana stoppa corteo per la pace: «Perché non eravate in piazza contro lo sterminio del regime» x.com