In un’intervista al New York Times, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele sono pronti a condurre attacchi contro l’Iran, se ritenuto necessario, e sono disposti a proseguire per quattro o cinque settimane. Ha inoltre affermato che quello che si è fatto in Venezuela rappresenta uno scenario ideale per affrontare la situazione iraniana.

In un’intervista con il New York Times, Donald Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti e Israele sono pronti a portare avanti gli attacchi contro l’ Iran «per quattro o cinque settimane», se lo riterranno necessario. Il giorno prima, però, il presidente aveva parlato di «due o tre giorni» al massimo. Non è dunque chiaro su cosa si basino queste stime, né come queste affermazioni contraddittorie possano conciliarsi tra loro. Trump ha detto di avere a disposizione «tre ottime opzioni» riguardo a chi potrebbe guidare l’Iran dopo l’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei, ma non ha specificato quali. Si è espresso, tuttavia, in merito al futuro del Paese, sostenendo che replicare «quello che abbiamo fatto in Venezuela sarebbe lo scenario perfetto». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump sul futuro dell’Iran: «Quello che abbiamo fatto in Venezuela sarebbe lo scenario perfetto»

Donald Trump e l'attacco al Venezuela: se lo avesse fatto Xi Jinping? Il silenzio complice dell’Occidente di fronte al golpe americanoImmaginate che il presidente cinese Xi Jinping ordini un blitz militare per rapire Lai Ching-te, presidente di Taiwan.

Il più grande disastro che ha fatto Donald Trump è quello di cui nessuno parlaIeri Donald Trump ha revocato una legge che diceva che il cambiamento climatico è causato dai gas serra.

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

Tutti gli aggiornamenti su Donald Trump.

Temi più discussi: La settimana politica: lo stop della Corte Suprema ai dazi di Trump; Trump valuta acquisizione amichevole di Cuba nel mezzo della crisi economica; Trump: viviamo una rinascita mai vista e i nemici hanno paura; Il Board of Peace: una forza che genera debolezza.

Quali sono i (veri) piani di Trump per il futuro dell'IranDopo la morte di Ali?Khamenei si apre una fase di profonda incertezza sulla successione e sul futuro della teocrazia iraniana, mentre l'amministrazione statunitense valuta la sua prossima mossa ... today.it

Iran, Trump: Eliminati 48 leader in un colpo soloIl presidente Usa: Petrolio e Stretto Hormuz? Non mi preoccupa nulla. Netanyahu: Giorni dolorosi, tutta forza Idf per garantire nostro futuro ... adnkronos.com

L'operazione in Iran potrebbe durare "quattro settimane o meno", quindi un mese. Lo ha detto Donald Trump. "Questa massiccia operazione" in Iran "è per assicurare la nostra sicurezza e quella delle future generazioni, così come i nostri antenati lo hanno fatt - facebook.com facebook

"Mi aspetto che l'operazione duri almeno quattro settimane". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in un'intervista telefonica con il quotidiano britannico 'Daily Mail'. "È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi - per quanto f x.com