Don Pasquale Incoronato a San Lorenzo Maggiore | strada istituzioni

Venerdì 6 marzo alle 19 si terrà il primo incontro del percorso “In dialogo con…” nella Sala Polifunzionale del comune di San Lorenzo Maggiore. L’evento è promosso dalla Parrocchia San Lorenzo Martire e coinvolgerà i residenti e le istituzioni locali. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e partecipazione per la comunità del paese.

San Lorenzo Maggiore, 2 marzo 2026 — Venerdì 6 marzo alle ore 19.00, nella Sala Polifunzionale del comune, si terrà il primo incontro del percorso In dialogo con., promosso dalla Parrocchia San Lorenzo Martire. L'evento, intitolato La strada e le istituzioni: prendersi cura del domani, vedrà la partecipazione di don Pasquale Incoronato, parroco di Ercolano e riconosciuto per il suo impegno contro la camorra, e della dott.ssa Maria Elena Manserra, assistente sociale del Comune. Il sindaco Carlo Iannotti porterà i saluti istituzionali, mentre don Leucio Cutillo modererà la serata. L'iniziativa è aperta a genitori, insegnanti, operatori pastorali e a tutta la cittadinanza, con un'attenzione particolare ai giovani, riconosciuti come presenza centrale della comunità.