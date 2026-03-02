Domenica In Mara Venier difende Serena Brancale Lo scontro in diretta tv | Non c' è proprio niente da sdrammatizzare siamo fragili e allora?

Domenica 1 marzo, nello speciale Sanremo di Domenica In, Mara Venier ha condotto dal palco dell'Ariston, introducendo i Big in gara alla 76esima edizione del festival. Durante la trasmissione, Venier ha difeso pubblicamente Serena Brancale, coinvolta in uno scontro in diretta tv, dichiarando che non c’è niente da sdrammatizzare e sottolineando la fragilità. La conduttrice ha così affrontato l’episodio senza esitazioni.

Nel pomeriggio, invece, boom di #AscoltiTv per Mara Venier, in diretta dal Teatro Ariston, con " #DomenicaIn Speciale #Sanremo2026", che nella seconda parte raggiunge il 37,5% di share con 4 milioni 672 mila. x.com

Incidente per il vincitore di Sanremo 2026 a Domenica In. Sal Da Vinci è scivolato in studio durante la diretta condotta da Mara Venier, la reazione dell’artista: https://fanpa.ge/xXUWI facebook