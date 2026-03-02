Docente napoletana a Dubai | Come se fossimo in lockdown

Una docente napoletana a Dubai ha descritto la sua esperienza come se fosse in lockdown, sottolineando che il momento più difficile è stato sabato, fino a tarda sera. Ha raccontato di aver vissuto quella giornata con difficoltà, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi di questa sensazione. La testimonianza evidenzia le sfide quotidiane affrontate durante il suo soggiorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La giornata più difficile è stata quella di sabato, fino a sera inoltrata. Ora è come se fossimo in una sorta di lockdown. Le auto non girano per strada, tutto fermo, scuole chiuse. Ma sentiamo solo dei rumori di sottofondo”. Lo racconta Francesca Raspavolo, 40 anni, giornalista di Torre del Greco (Napoli), che da 4 anni vive a Dubai, dove insegna italiano ed inglese. “Da bambina sognavo di fare l’inviata di guerra – dice – e mai avrei immaginato di trovarmi in un’area, non lontano da uno scenario di guerra”. “In questi due giorni ho incontrato numerosi napoletani che sono qui per lavoro ma anche tanti che sono venuti per turismo – prosegue – ovviamente seguono con attenzione lo sviluppo della situazione ma posso dire che dopo il primo giorno, quello di sabato, la vicenda si è stabilizzata”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Discussioni sull' argomento Studenti Ima Lecco bloccati a Dubai dopo lo stop voli; Anche studenti e insegnanti dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco tra gli Italiani bloccati a Dubai; Studenti Ima Lecco bloccati a Dubai dopo lo stop voli.

