Diverbio per posto auto | sega taglia mignolo 24enne ferito gravemente

Il 4 ottobre 2024 a Cerignola, un episodio di violenza legato a un posto auto ha portato a un grave ferimento. Un uomo di 54 anni ha aggredito un 24enne con una sega da potatura, causando il distacco della falange del mignolo sinistro del giovane. La lite si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Il 4 ottobre 2024, a Cerignola, un diverbio per un posto auto si è trasformato in un atto di violenza estrema: un 24enne è stato aggredito con una sega da potatura da un 54enne, Filippo Cirulli, che gli ha provocato il distacco della falange del mignolo sinistro. Il 28 febbraio 2026, il giudice Loretta Plantone ha pronunciato la sentenza, condannando l’aggressore a tre anni di reclusione per lesioni personali gravissime aggravate dall’uso di uno strumento atto a offendere e dai futili motivi. La vittima, costituitasi parte civile, ha chiesto 100mila euro di risarcimento, di cui 10mila sono stati liquidati immediatamente come provvisionale esecutiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Diverbio per un posto auto finito nel sangue, ragazzo ferito gravemente con la sega: condannato 54enneL’imputato, interdetto dai pubblici uffici per cinque anni, è stato condannato a risarcire il danno patito dalla vittima costituitasi parte civile...

