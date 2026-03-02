Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba Lega | La mia odissea da vittima di dossieraggio

Il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, rivela di aver subito un dossieraggio, definendo la sua esperienza come un’odissea personale. Nel programma del 2 marzo 2026, Di Rubba ha descritto dettagliatamente le difficoltà affrontate, senza fornire motivazioni o interpretazioni, limitandosi a raccontare i fatti che lo hanno coinvolto nella vicenda.

Ecco #DimmiLaVerità del 2 marzo 2026. Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba ci racconta la sua odissea da vittima di dossieraggio.

Giustizia: Di Rubba (Lega), 'io vittima di dossieraggio, dato mandato a legali per esposto'Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Dalla lettura dell'articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera emergerebbe la presenza di documenti riservati, pare...

Rovigo, Alberto Di Rubba in corsa per il seggio di Stefani: «Io calato dall’alto? Tutto il centrodestra mi sostiene»Il candidato lombardo della Lega alle suppletive di Rovigo: «Da anni consulente di Salvini, sono uomo del fare» ... corrieredelveneto.corriere.it

Elezioni suppletive, fronda leghista contro Alberto Di Rubba, il fedelissimo di Salvini: così il centrodestra rischia il seggio a RovigoDi Rubba, lombardo, è il tesoriere del partito: nel curriculum, la macchia della condanna per peculato. I malumori nel partito per il nome «forestiero» ... corrieredelveneto.corriere.it