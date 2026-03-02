Cosa: Mostra collettiva di arte contemporanea che esplora la rinegoziazione delle identità e le memorie collettive.. Dove e Quando: Accademia d’Ungheria in Roma, presso Palazzo Falconieri (Via Giulia 1), dal 4 al 13 marzo 2026.. Perché: Un progetto curatoriale che trasforma lo spazio espositivo in un luogo di incontro interculturale tra pittura, scultura, installazioni e video arte.. L’arte contemporanea ha, oggi più che mai, il compito di farsi interprete di un mondo in continua trasformazione, agendo come un catalizzatore di senso laddove le parole rischiano di fallire. È in questa cornice che si inserisce l’evento in arrivo presso l’Accademia d’Ungheria in Roma, un appuntamento che promette di trasformare gli storici ambienti di Palazzo Falconieri in un laboratorio vivente di confronto. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dialoghi Visivi: arte contemporanea a Palazzo Falconieri

Leggi anche: "Dialoghi visivi” all’Accademia d’Ungheria

Dalla collezione d'arte contemporanea al torrino belvedere: visite guidate a Palazzo ButeraDomenica 25 gennaio alle 10:30, visite guidate nello storico Palazzo dei Principi di Butera, recentemente acquisito e restaurato dalla famiglia...

Contenuti e approfondimenti su Dialoghi Visivi.

Temi più discussi: Dialoghi Visivi; Paolo Monina – Dialoghi visivi del presente; Dialoghi Visivi, all’Accademia d’Ungheria a Roma una collettiva che indaga identità e memorie in trasformazione; Dialoghi visivi all’Accademia d’Ungheria.

Arte contemporanea nel cuore di Roma: a Via Giulia una mostra che unisce culture, visioni e performance sorprendentiRoma ama l’arte, soprattutto quando dialoga con la sua storia e anima luoghi iconici del centro. Dal 4 al 13 marzo 2026, uno degli indirizzi più ... funweek.it

Dialoghi visivi all’Accademia d’UngheriaDa mercoledì 4 a venerdì 13 marzo 2026, l’Accademia d’Ungheria in Roma ospita Dialoghi Visivi, mostra collettiva di arte contemporanea con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo. In un ... romatoday.it

Dal 4 al 13 marzo "DIALOGHI VISIVI" Via Giulia, 1 - Palazzo Falconieri Accademia d'Ungheria - Roma - facebook.com facebook