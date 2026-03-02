Di Matteo | mafiosi e criminali votano Sì per delegittimare

Il magistrato Nino Di Matteo ha dichiarato che mafiosi e criminali voteranno Sì al referendum sulla giustizia, affermazione fatta durante un intervento a Roma il 1 marzo 2026. La sua affermazione si basa sulle affermazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Nessun altro dettaglio o analisi viene fornito nel suo intervento.

Il magistrato Nino Di Matteo, intervenendo a Roma il 1 marzo 2026, ha affermato che i mafiosi e i grandi criminali voteranno Sì al referendum sulla giustizia, in linea con quanto dichiarato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri. La sua affermazione, pronunciata durante la presentazione di un volume sul referendum, ha scatenato reazioni immediate da parte di esponenti di Forza Italia e della Lega, che hanno definito le sue parole indegne e fuorvianti. Di Matteo ha spiegato che il voto Sì è fondato sul presupposto di una delegittimazione della magistratura, un obiettivo che i mafiosi, i massoni e i criminali organizzati condividono. Il dibattito si è rapidamente trasformato in un confronto tra chi vede nel referendum un attacco alla magistratura e chi lo considera un’opportunità di riforma istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

