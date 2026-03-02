Di Matteo? Ecco chi mi ricorda La lezione di Gaia Tortora a 20 giorni dal referendum

La figlia di Enzo Tortora, schierata per il “sì” al referendum, ha stigmatizzato le parole del magistrato riconducendole a quelle di chi accusò suo padre Il “teorema Gratteri” a meno di tre settimane dal voto continua a imperversare. Una delle strategie che sembra andare per la maggiore per cercare di recuperare consensi e voti per il “no” è la delegittimazione degli elettori che invece voteranno per il “sì". Tra chi porta avanti questa narrazione c’è anche il magistrato Nino Di Matteo, che durante la presentazione dell’ultimo libro di Marco Travaglio ha affermato che “voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi”, perché “gli autori della riforma, in questo momento la campagna referendaria per il sì, partono dal quotidiano esercizio di denigrazione della magistratura”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Tortora, Augias ammette: "Anch'io ebbi un dubbio". Gaia Tortora: "Non deve vergognarsi"