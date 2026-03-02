Di corsa verso il futuro | il libro dedicato al progetto delle Pink ambassador di Fondazione Umberto Veronesi

Un nuovo libro intitolato «Di corsa verso il futuro» racconta il progetto delle Pink ambassador promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi. L'opera descrive l'iniziativa e il coinvolgimento delle ambassador nel promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione sulla salute femminile. La pubblicazione è stata presentata ad Arezzo il 2 marzo 2026.

Arezzo, 2 marzo 2026 – . Sarà presentato venerdì 6 marzo alla Biblioteca di Arezzo il libro ideato per sostenere le donne dopo le cure oncologiche: un momento delicato in cui la paura del ritorno della malattia si intreccia con il desiderio di rinascita Sarà la giornalista Gloria Peruzzi, a moderare la presentazione del libro che si terrà venerdì 6 marzo alle ore 18.00 presso la Sala Turini della Biblioteca di Arezzo (via dei Pileati 8), in un appuntamento che riunirà il mondo scientifico e testimonianze dirette per un confronto autorevole.