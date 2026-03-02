Di chi è e quanto costa la rarissima Ferrari utilizzata da Leclerc per il suo matrimonio a Monte Carlo

A Monte Carlo, Charles Leclerc ha celebrato il suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux. Per l'occasione, è stata scelta una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957, un modello molto raro. La vettura rappresenta un pezzo unico nel suo genere, conosciuto per la sua esclusività. Il valore della Ferrari, considerata tra le più ricercate al mondo, si aggira su cifre molto alte.

Matrimonio Leclerc, il dietro le quinte fa sognare: la Ferrari è un pezzo da museo!Charles Leclerc ha pubblicato su Instagram alcuni estratti del filmato realizzato in occasione del suo matrimonio con Alexandra Saint Mleux: tra...

