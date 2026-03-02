Dg azienda ospedaliera Napoli | Su Domenico nostre indagini già dal 30 dicembre

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Napoli ha comunicato che le indagini sulla morte del piccolo Domenico sono iniziate già il 30 dicembre e sono state condotte internamente all’ospedale Monaldi. Fin dai primi giorni, gli accertamenti sono stati avviati per fare chiarezza sulla vicenda. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui risultati delle verifiche interne.

Tempo di lettura: 2 minuti Le prime indagini sulla morte del piccolo Domenico al Monaldi di Napoli sono state quelle interne all'azienda ospedaliera. E risalgono al 30 dicembre scorso. E' il leit motiv della lettera inviata al quotidiano Il Mattino dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, in cui la manager ricostruisce le mosse dell'azienda dopo essere venuta a conoscenza del caso Caliendo. "In questi tragici e lunghi giorni – scrive la direttrice generale – tutti hanno parlato e, soprattutto, coloro che della vicenda non sanno nulla. Un figlio è stato sottratto alla madre. E questo è il punto: rendere giustizia ognuno per le proprie competenze.