detroit si risveglia nel secondo tempo orlando cede ancora

Una partita intensa ha visto i Pistons imporsi contro gli Orlando Magic con una rimonta decisiva nel terzo quarto. Dalla lunga distanza, Detroit ha faticato all’inizio, ma ha recuperato terreno e ha centrato una vittoria di grande rilievo, consolidando una lunga serie positiva e dimostrando continuità nelle prestazioni esterne. Detroit ha aperto con difficoltà al tiro da tre, chiudendo il periodo iniziale con 015 dall’arco. All’intervallo il punteggio raccontava di un divario 57-50 in favore di Orlando, ma la gara ha preso una piega decisiva nel terzo quarto. La tripla di Tobias Harris ha aprito la vernice per il sorpasso, seguito da un parziale 11-0 che ha indirizzato definitivamente la partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Parma cede al 4-1 contro la Juventus, con gol decisivi nel secondo tempo e prestazione dominante degli ospiti.Il Parma ha ceduto 1-4 alla Juventus nella ventitreesima giornata di Serie A, disputata domenica 1 febbraio 2026 allo stadio Ennio Tardini.

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: Zappacosta segna il secondo goal bergamasco. Si deciderà tutto nel secondo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? L’arbitro fischia la fine del primo tempo! Si deciderà tutto nel secondo parziale.