Delitto di Garlasco i legali di Stasi | la notte prima di essere uccisa Chiara al computer migliorò la tesi di Alberto Nessun accesso a materiale pornografico

I legali di Alberto Stasi affermano che la notte prima dell’omicidio di Chiara Poggi, il giovane ha migliorato la sua tesi di laurea al computer, senza accedere a cartelle sospette o visualizzare immagini pornografiche. Secondo quanto dichiarato, Chiara non avrebbe aperto nessun file sospetto né trovato elementi compromettenti durante quella sera. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

Garlasco (Pavia), 2 marzo 2026 - Chiara Poggi la notte prima di essere uccisa aiutò Alberto Stasi correggendo la tesi del bocconiano ma non aprì nessuna cartella sospetta né scoprì o vide immagini pornografiche. Elementi che confermerebbero un rapporto disteso e collaborativo tra i due fidanzati Lo sostiene la difesa di Alberto Stasi, che punta a una revisione del processo e alla condanna ormai definitivi. Chiara al computer tra le 21.59 e le 22.09 mentre Alberto era fuori con il cane in una nuova perizia informatica che evidenzia un elemento mai emerso prima: Chiara Poggi, tra le 21.59 e le 22.09 del 12.08.2007, proprio mentre Stasi si...

Delitto di Garlasco, i legali di Stasi: la notte prima di essere uccisa Chiara al computer migliorò la tesi Alberto. Nessun accesso a materiale pornografico

Garlasco, i legali Poggi: "Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa"Garlasco (Pavia), 16 gennaio 2026 – "La sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano...

Delitto di Garlasco, i legali di Stasi al contrattacco: chiedono un'analisi dei computer di Chiara

