Decontribuzione assunzioni Schifani e Dagnino al lavoro su dossier per superare limite aiuti di Stato

Il presidente della Regione e l’assessore all’Economia stanno lavorando su un dossier riguardante la decontribuzione per le nuove assunzioni. L’obiettivo è superare il limite agli aiuti di Stato previsto dalle norme comunitarie, in relazione agli articoli 1 e 2 della legge di stabilità. La legge ha stanziato 600 milioni di euro per questa misura e le due figure sono impegnate nel definire le modalità di intervento.

Il presidente della Regione Renato Schifani, in stretto raccordo con l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, è al lavoro sul dossier relativo alla decontribuzione per le nuove assunzioni, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge di stabilità che ha stanziato 600 milioni di euro per il.