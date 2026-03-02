Debutto coi fiocchi per Avis go l' unità mobile che permette di donare vicino a casa
Lunedì, in piazza Gramsci a Russi, si è svolta la prima giornata di raccolta di “Avis Go”, l’unità mobile di Avis provinciale Ravenna. Questo nuovo servizio permette di donare sangue vicino a casa, portando le operazioni di raccolta direttamente nelle comunità. Si tratta della prima volta in Emilia-Romagna che un’iniziativa del genere viene avviata su scala regionale.
