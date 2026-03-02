De Bruyne verso il rientro | quando tornerà in campo contro il Napoli?

Kevin De Bruyne ha ripreso gli allenamenti di gruppo dopo un lungo periodo di riabilitazione. La sua presenza in campo è attesa per la prossima partita contro il Napoli. La società ha confermato che il centrocampista si sta allenando regolarmente e che la sua ripresa avviene secondo i tempi previsti. Il ritorno in campo di De Bruyne potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Nel Napoli sta crescendo l’attesa per il rientro di Kevin De Bruyne, tornato a lavorare in gruppo dopo una lunga fase di riabilitazione. L’atleta ha sostenuto un percorso medico mirato a superare una lesione al bicipite femorale della coscia destra, affrontata con un intervento chirurgico mirato e un lungo periodo di recupero. Da Castel Volturno, la squadra guidata da Antonio Conte si prepara a monitorare i progressi e a valutare costantemente l’idoneità fisica dell’esterno, con l’obiettivo di tornare a disposizione della panchina nelle prossime settimane. la diagnosi ufficiale ha indicato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, seguita da un intervento chirurgico mirato per garantire una guarigione completa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - De Bruyne verso il rientro: quando tornerà in campo contro il Napoli? Napoli, cresce l’attesa per il rientro di De Bruyne: nel mirino c’è quella partita! Quando può tornare in campo il belga dopo il lungo infortunioCalciomercato Lazio, l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina: a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime Rinnovo... Vlahovic verso il rientro in campo: quando tornerà tra i convocati?Con l’eliminazione dalle competizioni europee, la Juventus è focalizzata esclusivamente sul campionato e sull’obiettivo di assicurarsi un posto in... INFORTUNIO DE BRUYNE | Quando tornerà IN CAMPO con il NAPOLI | Spunta una possibile DATA Una selezione di notizie su Bruyne verso. Temi più discussi: Novità Napoli: Anguissa in gruppo, novità verso il Verona! Cosa filtra su McTominay e De Bruyne; Anguissa torna in gruppo e punta il Verona: e De Bruyne...; De Bruyne verso il rientro, condizioni sbalorditive: le ultime in vista del Torino; De Bruyne accelera, rientro sempre più vicino! Conte verso la fine dell’emergenza. Napoli, doppia seduta verso il Torino: riflettori su Anguissa e De BruyneNessun tempo per cullarsi nell’euforia del 96’ di Verona. Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha osservato una giornata di pausa dopo il colpo al Bentegodi contro l’Hellas, ma da oggi si ... napolipiu.com Verso Napoli-Torino, buone notizie da Anguissa, McTominay e De BruyneNapoli-Torino, De Bruyne, Anguissa e McTominay verso il rientro: possibile convocazione già venerdì secondo il Corriere dello Sport. internapoli.it La luce in fondo al tunnel è chiara, limpidissima! De Bruyne vola verso il rientro in campo! Link nel primo commento - facebook.com facebook IL COMMENTO - Salvione: "Napoli, si va verso un rientro con il Torino per Anguissa, McTominay e De Bruyne" ift.tt/hIzYdMG x.com