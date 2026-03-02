De Bruyne sarà convocato per venerdì sera contro il Torino Ansa

Kevin De Bruyne si è allenato con il gruppo, ha corso e ha dimostrato di essere pronto a tornare in campo. La sua convocazione per la partita di venerdì sera contro il Torino è prevista. La notizia arriva dopo settimane di assenza per infortunio. La sua presenza potrebbe essere valutata nelle prossime ore.

Va reintegrato gradualmente nella squadra. Magari potrà ritrovare qualche minuto già nel match successivo, sabato 14 marzo, contro il Lecce Kevin De Bruyne che si allena in gruppo, corre e mostra la voglia di tornare in campo. E' la notizia positiva di oggi. I segnali positivi in allenamento mostrati dal 34enne fermo dall'infortunio dello scorso 25 ottobre, potrebbero quindi portare De Bruyne a essere già convocato per venerdì sera, guardando il match dalla panchina e reintegrandosi nella squadra magari per ritrovare qualche minuto già nel match successivo contro il Lecce. Un'ottima notizia per il finale di stagione del Napoli di Antonio Conte".