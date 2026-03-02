Durante la stagione appena conclusa, su DAZN gli abbonamenti a NFL Game Pass sono cresciuti del 24% rispetto all’anno precedente. La piattaforma ha registrato un incremento nel numero di utenti iscritti a questo servizio dedicato agli appassionati di football americano. L’aumento si riferisce ai dati relativi alle sottoscrizioni annuali. Il dato è stato comunicato ufficialmente dalla stessa DAZN.

Gli abbonamenti a NFL Game Pass su DAZN sono aumentati del 24% su base annua durante la stagione appena conclusa. L’aumento prosegue un trend di crescita a due cifre degli abbonati in ogni stagione dall’inizio della collaborazione tra DAZN e la NFL nel 2023. Gli abbonamenti all’Ultimate Tier, che sblocca funzionalità premium come la visione multi-view e HDR, sono cresciuti di oltre il 300%, ha affermato DAZN. Durante la stagione, DAZN ha trasmesso tutte le partite della NFL in spagnolo e portoghese. Ha inoltre introdotto la copertura in giapponese e reso disponibili più partite in francese e olandese. Anche l’utilizzo della funzionalità FanZone di DAZN è aumentato del 20%. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN: gli abbonamenti a NFL Game Pass aumentano del 24%

