Dava caramelle al THC ai figli per avere tempo libero | madre condannata a un anno di carcere negli Usa

Papà va a prendere i figli dalla ex moglie e si accorge che sono “in stato confusionale, ridacchiano, hanno sonnolenza e fame anomala”: la mamma dava loro caramelle alla cannabis per “avere tempo per sé”. CondannataStephany Leanette Mogg, è stata condannata a un anno di carcere dopo aver somministrato con regolarità ai tre figli caramelle gommose contenenti THC...

L’ambiguità normativa sulle caramelle al CBD nasconde dosaggi pericolosi di THC, causando un’impennata di ricoveri tra le fasce più deboli.Esplosione di intossicazioni da caramelle gommose alla cannabis. Contengono spesso dosi illegali di THC. Chi è più a rischio? ilfattoalimentare.it

