Dario Maestrini scopritore della legge del cuore | la conferenza

Il 2 marzo 2026 ad Arezzo si terrà una conferenza dedicata a Dario Maestrini, noto per aver scoperto la “legge del cuore”. L’evento è organizzato dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune e fa parte di un ciclo di incontri sui medici che hanno operato nel territorio. La tavola rotonda si svolgerà nella sede della società e vedrà la partecipazione di esperti e storici locali.

Dario Maestrini, nato a Corciano in provincia di Perugia il 3 marzo 1886 (di cui ricorre di conseguenza proprio il giorno della conferenza il 140.o anniversario della nascita), fu direttore ad Arezzo dell'Ospedale sanatoriale Garbasso e fu il primo medico a comprendere il funzionamento del cuore, dimostrando che l'allungamento della fibra cardiaca determina un aumento della forza di contrazione.