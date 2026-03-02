Daremo fuoco a chiunque lo farà Ora parlano loro caos in Iran

In Iran, in poche ore si sono scatenate proteste e scontri, con le autorità che minacciano di rispondere con la forza a chiunque partecipi alle rivolte. Il caos si diffonde rapidamente e il timore che il fronte tra le autorità e i manifestanti si stia sfaldando aumenta. Le sirene delle ambulanze e delle forze di sicurezza riempiono le strade, mentre la tensione cresce di minuto in minuto.

Succede tutto in poche ore, e il dettaglio che inquieta di più non è solo il rumore delle sirene. È la sensazione che il confine, quello che finora sembrava tenere “lontano” il conflitto, stia cedendo. E quando la paura cambia indirizzo, lo capisci subito: basta un allarme, un aeroporto evacuato, una base nel mirino. Nella notte, la guerra tra Iran e Israele si allarga e trascina dentro altri fronti, altri Paesi, altre città. Il quadro è quello di un domino che accelera: droni, missili, raid e annunci minacciosi. E mentre le cancellerie provano a tenere il punto, sul campo la storia corre molto più veloce. Il passaggio più delicato arriva quando viene colpita la base britannica della RAF ad Akrotiri, a Cipro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

