Darderi batte Hanfmann in finale | vince l' Atp di Santiago due italiani festeggiano nella stessa settimana

Luciano Darderi ha vinto l’ATP di Santiago in Cile battendo in finale Hanfmann. Con questa vittoria, il tennista italiano ha aggiunto il quinto titolo in carriera, tutte conquistate sulla terra rossa. Nella stessa settimana, due italiani si sono messi in evidenza sui campi internazionali. La finale si è svolta su una superficie di terra rossa, confermando il successo di Darderi in questa stagione.

Luciano Darderi ha vinto l'Atp Santiago in Cile e ha conquistato il suo quinto titolo in carriera, ancora una volta sulla terra rossa. Per riuscirci Darderi, numero 21 del ranking Atp, in finale ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann, n. 81 con il punteggio di 7-6(6), 7-5. Luciano Darderi batte Yannick Hanfmann e conquista così il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. L'italiano, numero 21 del ranking mondiale, si è imposto sul tedesco, con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Darderi diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all'attivo da inizio 2024.