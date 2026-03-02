Danza humour e impegno sociale il mondo di Silvia Gribaudi approda a Castelfranco con Graces

Giovedì 5 marzo alle ore 20, nel quadro della stagione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale a Castelfranco Emilia, arriva lo spettacolo di Silvia Gribaudi intitolato

La Stagione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale a Castelfranco Emilia continua con Silvia Gribaudi, che presenta giovedì 5 marzo alle ore 20.30 al Teatro Dadà Graces, lo spettacolo di successo in tournée dal 2019, che la vede impegnata non solo in veste di coreografa ma anche di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

La danza internazionale approda a Lucera con il progetto 'Kreo'Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza: sabato 17 gennaio 2026 il Cineteatro dell’Opera di Lucera ospita il debutto di ‘Kreo’, un...

Vangelo di oggi: sale della terra e luce del mondo, un invito all’integrità e all’impegno sociale.Il messaggio di speranza e responsabilità contenuto nel Vangelo di oggi, domenica 8 febbraio 2026, risuona con particolare forza in un mondo spesso...

Una selezione di notizie su Silvia Gribaudi.

A Castel Sant'Angelo la danza di Silvia Gribaudi è un inno ironico al corpo imperfettoLa condizione femminile, la fluidità, l’imperfezione che diventa normalità e i canoni della bellezza di Canova rievocati da corpi maschili. La rassegna sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, ... ilmessaggero.it

Graces, la danza agli Animosi. La bellezza sposa l’humourAperta la prevendita per r lo spettacolo ‘Graces’ in programma domenica alle 21 agli Animosi. Lo spettacolo, nel cartellone del Comune e Fondazione toscana spettacolo, ha la coreografia di Silvia ... lanazione.it