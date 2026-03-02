A marzo su Netflix arrivano nuove stagioni e film che spaziano tra avventure, romanticismo ed effetti visivi. Torna la serie di pirati con One Piece, mentre Virgin River presenta la sua settima stagione con Mel e Jack. Inoltre, il film Peaky Blinders: The Immortal Man riporta sullo schermo il personaggio di Tommy Shelby interpretato da Cillian Murphy, e Vladimir con Rachel Weisz si aggiunge alla lista delle novità.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dal ritorno di One Piece, di Chillian Murphy in Peaky Blinders e del romantico Virgin River, all'erotico Vladimir con Rachel Weisz A marzo su Netflix c’è aria di avventura e romanticismo. Tornano i pirati di One Piece, Mel e Jack, nella settima stagione di Virgin River, e il gangster Tommy Shelby (Cillian Murphy) nell’atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man. Spazio anche alla musica con i documentari sull’ascesa dei Red Hot Chili Peppers e sull’ultimo album della band pop coreana BTS. Rachel Weisz è protagonista della miniserie sui desideri proibiti Vladimir, mentre Alan Ritchson, star di Reacher, dell’action sci-fi War Machine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal ritorno di One Piece, di Chillian Murphy in Peaky Blinders e del romantico Virgin River, all'erotico Vladimir con Rachel Weisz

‘Peaky Blinders’: il trailer sul ritorno di Cillian Murphy nei panni di Thomas ShelbyCillian Murphy torna ad indossare i panni del più grande mafioso inglese di Birmingham, Thomas Shelby, nel nuovo trailer ufficiale.

Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry KeoghanDa quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby.

Tutti gli aggiornamenti su One Piece.

Temi più discussi: Le serie tv da guardare a marzo, tra il ritorno di One Piece e il revival di Scrubs; One Piece, il nuovo sceneggiatore conferma dove si fermerà la stagione 2 di Netflix; Una clip di 2 minuti dalla seconda stagione del live action di One Piece su Netflix; Netflix porta One Piece al cinema: la serie uscirà anche in Italia sul grande schermo?.

One Piece di Netflix sbarca al cinema, ma i fan italiani potrebbero rimanere delusiNetflix è pronta a portare One Piece al cinema, ma per i fan italiani si prospetta una brutta delusione: niente da fare? serial.everyeye.it

One Piece riparte con l'anime: Crunchyroll svela la data di debutto più attesa della primavera 2026Dopo settimane di attesa e speculazioni, One Piece torna finalmente a fissare una rotta chiara. Con un annuncio ufficiale, Crunchyroll ha confermato le date di uscita dei nuovi episodi. movieplayer.it

Pasqua 2026 è destinata a tutti i collezionisti con le uova di One Piece, Pokémon, Goldrake e altre sorprese da collezione, già disponibili su Amazon. - facebook.com facebook

Breaking : OnePiece is preparing a huge worldwide project! More details will be revealed in the next issue of Jump! x.com