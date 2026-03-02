Dal Quirinale alla Nato così nascono le bandiere Resolfin

Enrico Scozzari spiega che le bandiere vengono realizzate in un laboratorio fondato nel 1964 da suo padre, Giacomo. Dal Quirinale alla Nato, la produzione si occupa di creare bandiere ufficiali di varie istituzioni e organizzazioni. La storia dell’azienda si intreccia con quella delle istituzioni italiane e internazionali, e la produzione avviene all’interno di questo laboratorio di famiglia.

"SONO NATO in un laboratorio che aveva mio padre, Giacomo, che ha fondato l’azienda nel 1964", racconta Enrico Scozzari. Oggi la sua azienda, Resolfin, da Pomezia, in provincia di Roma, realizza bandiere e relativi supporti metallici, per i principali enti statali e non solo. Un esempio? È realizzato da Resolfin il grande tricolore che viene spiegato ai piedi del Colosseo in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno. Sono suoi anche i portabandiere presenti al Quirinale, alla Camera dei Deputati, al Senato, a Palazzo Chigi, così come nei principali Ministeri. Ma Resolfin è il fornitore ufficiale anche delle forze armate, della Fao, della Nato e della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

