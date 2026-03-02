Dal nastro termico alla tracciabilità | il packaging a tutto tondo di T-Trade Group

T-Trade Group si occupa di progettare e produrre soluzioni complete per l’etichettatura, la marcatura industriale e il packaging. Recentemente ha ampliato la sua offerta, passando dal nastro termico alla tracciabilità, offrendo un ventaglio di prodotti e servizi per diverse esigenze industriali. La società si rivolge a aziende che cercano soluzioni integrate per ogni fase del processo di confezionamento e identificazione.

T-TRADE Group progetta e produce soluzioni complete per l’etichettatura, la marcatura industriale e il packaging. Segue l’etichettatura del prodotto dalla sua nascita, all’imballaggio, al trasporto, fino al suo uso o posizionamento finale. La particolarità di T-Trade Group, che rende questo gruppo unico nello scenario internazionale, è quindi la capacità di gestire l’intera filiera dell’etichettatura dal nastro al trasferimento termico alle etichette; dai sistemi di stampa all’assistenza tecnica; dalle materie prime per la stampa alle piattaforme digitali per la tracciabilità dei prodotti; progettando e producendo in casa tutto ciò che serve. Nastri a trasferimento termico, etichette, rotoli linerless, soluzioni di stampa, soluzioni digitali sono frutto di studio e progettazione e quindi produzione interna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal nastro termico alla tracciabilità: il packaging a tutto tondo di T-Trade Group La visione di Lar Group: "Artisti della plastica dal packaging all’ottica"Attivo nei settori del packaging, dello sport, del tempo libero e dell’eyewear, Lar Group opera con un posizionamento orientato all’alto valore di... Dal buio alla luce, il tondo di Papa Leone XIV sta per illuminarsiAGI - Sì è accesa la luce sul tondo musivo di Papa Leone XIV nella basilica di San Paolo fuori le Mura.