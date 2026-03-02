L'escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran sta avendo ripercussioni che si estendono ben oltre il Medio Oriente. La crisi si sta diffondendo attraverso vari settori, coinvolgendo i mercati energetici, le rotte marittime e i listini finanziari, influenzando anche gli equilibri economici in Europa. La situazione si evolve con rapidità, creando una catena di effetti che coinvolge più livelli e aree geografiche.

L’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran non è un evento confinato a un teatro regionale. È uno shock che si sta propagando per cerchi concentrici: dal Golfo ai mercati energetici, dalle rotte marittime ai listini finanziari, fino agli equilibri economici europei. Il primo cerchio è quello immediato: Iran, Israele, le basi americane nell’area. Il secondo coinvolge direttamente gli Emirati, il Qatar, il Bahrain, l’Arabia Saudita, cioè il cuore produttivo e finanziario del Golfo. In quell’area si concentra una quota decisiva dell’offerta energetica mondiale e una parte rilevante dei capitali sovrani globali. Ogni tensione che si estende ai Paesi arabi del Golfo non è soltanto una variabile politica, ma un fattore di instabilità economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal Golfo all’Europa. Energia, mercati e la crisi che si allarga per cerchi concentrici. Scrive Volpi

Leggi anche: Quel Copasir dimenticato. Il silenzio che reggeva lo Stato. Scrive Volpi

Gli obiettivi troppo alti e la prudenza dell'Europa sul conflitto che si allargaQuesta guerra è stata voluta da Donald Trump e Benjamin Netanyahu per raggiungere più obiettivi: eliminare una volta per tutte la più forte minaccia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dal Golfo.

Temi più discussi: >>>ANSA/L'Ue avvisa l'Iran, 'basta attacchi nel Golfo'. Allerta rappresaglie; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Di Maio ospite di Eastwest coffee per un nuovo protagonismo dell’Ue nel Golfo; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Dal petrolio alle filiere: il Golfo integra industria e tech con l’UeA Roma Di Maio: la partnership UE-GCC su energia, IA e infrastrutture apre spazio all’Italia Il Golfo non è più soltanto un grande fornitore di energia: è un laboratorio geopolitico e industriale che ... affaritaliani.it

Di Maio: tra Europa e Golfo un nuovo accordo strategico su difesa, digitale e infrastruttureAll’Eastwest Coffee il Rappresentante speciale Ue per il Golfo rilancia il negoziato con Gcc, Emirati e Arabia Saudita. Per l’Italia opportunità su competenze e filiere integrate ... adnkronos.com

Prosegue l'attesa degli studenti trentini per il rientro dal Golfo persico. Da stamattina attivo il numero verde della Protezione civile di Trento - facebook.com facebook

Volodymyr Zelensky: "La situazione in Medio Oriente mostra quanto sia difficile garantire una protezione al cento per cento contro missili e droni “Shahed”. Anche nei Paesi del Golfo, che dispongono di sistemi di difesa aerea più avanzati x.com