Dal genocidio di Gaza alla guerra all’Iran

La guerra a Gaza ha portato a un'escalation di violenze e tensioni nella regione, coinvolgendo diverse fazioni e provocando numerose vittime. Nel frattempo, si è aperto un nuovo fronte con l’Iran, anche se oggi si parlerà solo di come è iniziata la guerra e di come avrebbe potuto concludersi secondo alcune ipotesi. La situazione resta complessa e ancora tutta da definire.

Sulla guerra all'Iran sarà modo di scrivere altro, oggi ci limitiamo ad alcune considerazioni. Anzitutto com'è iniziata la guerra e come poteva finire nei sogni di Trump. Jerry Nolan, sul sito del Ron Paul Institute, riprende un lancio della Reuters: "La data per gli attacchi era stata decisa 'settimane fa', mentre i negoziati erano ancora in corso. La data era già segnata sul calendario di Tel Aviv prima dell'inizio dei colloqui di Ginevra". Probabilmente era stata fissata prima che Netanyahu partisse per la Casa Bianca, viaggio nel quale riteneva che Trump desse il suo placet. Non è andata così, ma la data è rimasta là, il 28 febbraio. Anche perché, nel frattempo, l'invincibile Armada si era mossa e aveva iniziato a predisporsi in ottemperanza della folle strategia della massima pressione per ottenere concessioni.