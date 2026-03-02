A Napoli, dal 6 marzo al 6 aprile 2026, si svolge la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua presso la Mostra d’Oltremare. L’evento, dedicato a famiglie e bambini, presenta un’esposizione di colori, giochi e attività pensate per la stagione primaverile. La manifestazione si svolge negli spazi della Mostra d’Oltremare e coinvolge direttamente i visitatori con iniziative specifiche.

NAPOLI – Un tripudio di colori, fantasia e allegria sta per sbocciare a Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l'evento primaverile pensato per famiglie e bambini che aprirà le porte dal 6 marzo al 6 aprile 2026 negli spazi della Mostra d'Oltremare. Per oltre un mese, l'area del varco di viale Kennedy 64 – Napoli (di fronte a Gerardi e Fortura), zona laghetto Fasilides, si trasformerà in un mondo incantato dove gioco, creatività e condivisione diventano protagonisti di un percorso immersivo tra scenografie fiabesche, installazioni sceniche e atmosfere primaverili. L'iniziativa, firmata da "altaClasse...

© Primacampania.it - Dal 6 marzo alla Mostra d’Oltremare la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua

