Daje Papa Leone il Pontefice al Quarticciolo tra applausi e appelli contro droga guerra e degrado

Il Papa ha visitato il quartiere del Quarticciolo a Roma, incontrando la comunità locale e partecipando a una messa. Durante l'evento, ha rivolto appelli contro droga, guerra e degrado, ricevendo anche applausi dai presenti. La visita si è conclusa con un discorso in cui ha invitato lo Stato e le istituzioni a intervenire. La giornata ha visto numerosi cittadini partecipare con entusiasmo.

Visita del Papa nel quartiere del Quarticciolo, periferia est di Roma. Messa e incontro con la comunità: "La parrocchia svegli Stato e istituzioni".