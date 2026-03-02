A Milano, l’attrice Daisy Edgar-Jones ha indossato un outfit che richiama un’ostrica couture, attirando immediatamente l’attenzione. Durante un evento, il suo look ha sorpreso per dettagli insoliti e stile audace, distinguendosi tra le tante mise sfoggiate in città. Alcuni passanti e fotografi hanno catturato l’attenzione su di lei, fermando lo sguardo e lasciando un’impressione duratura.

Ci sono look che passi oltre scrollando e poi ci sono quelli che ti fanno fermare il dito sullo schermo tipo: aspetta un attimo. Alla sfilata di Bottega Veneta durante la Milano Fashion Week, Daisy Edgar-Jones ha fatto esattamente questo. È arrivata con una gonna composta esclusivamente da piume giganti, bianchissime, teatrali, volumetriche, praticamente un piccolo ecosistema fashion che cammina. E sì, l’effetto “struzzo couture” è reale — ma nel modo più chic possibile. La protagonista di Normal People ha scelto una silhouette che non chiede permesso. La gonna è costruita con maxi piume sovrapposte, strutturate ma leggere, che creano movimento a ogni passo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Daisy Edgar-Jones a Milano sembra un’ostrica couture (e no, non è un insulto)

