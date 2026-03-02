Un daino è stato catturato e trasferito all’Oasi del Monte Strega dopo essere stato avvistato nelle frazioni di Borgo Emilio e Piticchio, nel territorio di Arcevia. La presenza dell'animale lungo la strada aveva suscitato preoccupazioni tra automobilisti e residenti. L’intervento è stato effettuato per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Arcevia (Ancona), 2 marzo 2026 — È stato catturato e trasferito in sicurezza il daino avvistato nei giorni scorsi tra le frazioni di Borgo Emilio e Piticchio, nel territorio comunale di Arcevia, dove si aggirava vicino alla strada rappresentando un potenziale pericolo per automobilisti e residenti. L’operazione si è conclusa in poche ore grazie a un intervento coordinato tra istituzioni e forze dell’ordine. L’esemplare, un maschio di Dama dama, era stato segnalato più volte lungo le strade della zona, con il rischio concreto di investimento e conseguenze sia per l’animale sia per la sicurezza pubblica. A seguito di un’ordinanza firmata dalla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daino catturato e salvato ad Ancona: trasferito all’Oasi del Monte Strega

Daino rimane aggrovigliato nella rete di recinzione: salvato dai vigili del fuocoMONTEROTONDO MARITTIMO – I vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sono stati chiamati a soccorrere un daino rimasto incastrato all’interno...

Daino in pericolo a bordo della strada salvato dalle forze dell'ordine e dalla Regione MarcheARCEVIA – Negli scorsi giorni la Regione Marche, attraverso il Centro recupero animali selvatici e con l’aiuto dei carabinieri forestali del Nucleo...

Una selezione di notizie su Oasi del Monte.

Salvato un daino ad Arcevia e trasferito nell'Oasi del Monte StregaUn esemplare maschio di daino (Dama dama) era stato visto tra le frazioni di Borgo Emilio e Piticchio del Comune di Arcevia, nei pressi delle strade dove costituiva un pericolo per l'incolumità pubbli ... ansa.it

Carabinieri Forestali e Polizia Locale salvano un daino vagante tra le frazioni di ArceviaUn esemplare di Dama dama avvistato tra Borgo Emilio e Piticchio viene catturato e trasferito in un'oasi faunistica nel Comune di Sassoferrato ... lanuovariviera.it