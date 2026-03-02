Nella ventisettesima giornata di Serie A, le prime otto partite hanno visto numerosi episodi soggetti a revisione con la moviola, tra cui quattro rigori a Roma-Juventus e un gol di Pavlovic ritenuto dubbio. Napoli e Verona hanno protestato per i gol di Akpa Akpro e Lukaku, mentre i due posticipi in programma oggi sono ancora da disputare.

In attesa dei due posticipi di oggi, le prime otto gare della ventisettesima giornata di Serie A hanno fatto registrare già tanti casi da moviola. Nel posticipo domenicale tra Roma e Juventus si contano ben quattro potenziali rigori, con Sozza che non ne concede nemmeno uno. A inizio gare Thuram entra in collisione con Mancini: il replay evidenzia che siamo di poco fuori area, ma ad ogni modo è solo uno scontro di gioco. Rischia Bremer che spinge da dietro Malen: l’attaccante olandese riesce comunque a tirare in porta, con Perin che devia in corner. Altro contrasto tra Koopmeiners e Cristante in area giallorossa: lo juventino fa passare il pallone e va addosso all’avversario, che fa muro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dai quattro rigori di Roma-Juve al gol dubbio di Pavlovic: la moviola

Polemiche Lazio e Roma, rigori Inter e Juve: la moviola di Serie A

Open VAR toglie ogni dubbio sul contatto Bremer-Pellegrini in Juve-Roma: "Quei rigori non si danno"

